MEGOGO назвал комментаторов, которые будут работать на ЧМ-2022

Видеосервис MEGOGO объявил список комментаторов, которые будут работать на матчах ЧМ-2022.

На матчах мундиаля будут работать:

Вадим Скичко,

Виталий Кравченко,

Сергей Лукьяненко,

Роберто Моралес,

Владимир Кобельков,

Роман Бебех,

Алексей Иванов,

Иван Громиков,

Сергей Пейчев,

Виталий Зверов,

Виталий Волочай,

Вадим Шевякин.

Этот список может пополниться до старта первенства.

Напомним, что ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

В Украине турнир будут транслировать местные телеканалы "Суспільного мовлення", Радіо Промінь, сайт "Суспільне Спорт" и медиасервис MEGOGO.