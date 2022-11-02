Суд отказал прокуратуре в ходатайстве взять Записоцкого под стражу
Однако у функционера изъяли паспорт
Football Hub
В Голосеевском районном суде города Киева рассмотрели ходатайство об избрании меры пресечения генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому.
Генеральной прокуратуре отказано в прошении взять Записоцкого под стражу. Вместо этого принято решение о изъятии у Записоцкого паспорта. Также генсекретарь УАФ обязан сообщать следствию о смене места проживания.
Сторона обвинения намерена подавать апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева. В прокуратуре продолжат просить о взятии Записоцкого под стражу либо под залог в размере 90 миллионов гривен.
Напомним, что 18 октября во время пересечения границы на пропускном пункте Рава-Русская Юрию Записоцкому было вручено подозрение.
Записоцкий и некоторые другие работники Украинской ассоциации футбола проходят в ряде уголовных производств как свидетели или подозреваемые.
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