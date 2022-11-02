Суд отказал прокуратуре в ходатайстве взять Записоцкого под стражу

В Голосеевском районном суде города Киева рассмотрели ходатайство об избрании меры пресечения генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому.

Генеральной прокуратуре отказано в прошении взять Записоцкого под стражу. Вместо этого принято решение о изъятии у Записоцкого паспорта. Также генсекретарь УАФ обязан сообщать следствию о смене места проживания.

Сторона обвинения намерена подавать апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева. В прокуратуре продолжат просить о взятии Записоцкого под стражу либо под залог в размере 90 миллионов гривен.

Напомним, что 18 октября во время пересечения границы на пропускном пункте Рава-Русская Юрию Записоцкому было вручено подозрение.

Записоцкий и некоторые другие работники Украинской ассоциации футбола проходят в ряде уголовных производств как свидетели или подозреваемые.