Около ста тяжелораненых оккупантов доставили в больницы Мелитополя и Токмака - сводка Генштаба ВСУ за 1 ноября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 2 ноября.

Идут двести пятьдесят вторые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес 1 ракетный и 12 авиационных ударов, совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью враг снова атаковал объекты инфраструктуры Украины ракетами и иранскими ударными БПЛА "Шахед-136" в районах более 15 населенных пунктов. Среди них - Кременчуг Полтавской области, Угледар и Водяное Донецкой области и город Смела Черкасской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Белорусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БПЛА с территории республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокая, Двуречное, Казачья Лопань и Красное;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Надежда и Невское;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Иванград, Майорск, Раздолевка, Опросное и Соледарь;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское;

на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Никольское, Павловка и Пречистовка;

в Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогорья, Гуляйполе, Каменское, Малая Токмачка, Новополь, Новоселка, Орехов и Щербаки.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 15 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Продолжается так называемая эвакуация местных жителей с временно занятых территорий Херсонской области. Как особенность отмечена эвакуация гражданского населения из отдельных населенных пунктов левобережной части Херсонской области. По имеющейся информации, с 31 октября текущего года из населенного пункта Горностаевка начат вывоз коллаборантов с семьями, медперсонала и оборудования из центральной районной больницы.

Местным жителям населенного пункта Новая Збурьевка оккупационные власти предоставили 3 дня для самостоятельного выезда вглубь оккупированной территории или на территорию российской федерации. Население предупреждено, что с 5 ноября эвакуация будет принудительной.

Оккупационные власти с 27 октября текущего года начали "ревизию" объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии. По результатам работы оккупанты угрожают конфисковать и вывезти оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной украинским властям территории и отказываются возвращаться на временно оккупированную территорию.

По уточненной информации, в результате успешных действий подразделений Сил обороны в Запорожской области, за предыдущие дни оккупанты доставили около ста тяжелораненых в больницы в городах Токмак и Мелитополь.

В связи с периодической гибелью коллаборантов и отказом от исполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационных властей на временно занятой территории Запорожской области.

Авиация Сил обороны текущих суток нанесла по врагу 20 ударов. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника.