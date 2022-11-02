путин подтвердил возобновление "зернового соглашения", но пригрозил возможным выходом рф
Карлика загнали в угол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Россия возобновила своей участие в соглашении об экспорте украинского зерна, но грозится выйти из него в случае нарушений гарантий сделки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ Владимир Путина.
Так, он сообщил, что дал указания Министерству обороны возобновить полноценное участие РФ в "зерновом соглашении".
"Вместе с тем, Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены", - сказал Путин.
Напомним, сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы "зернового коридора".
Ранее также сообщалось, что в РФ снова заговорили о возможном блокировании продления "зернового соглашения" после 18 ноября.
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