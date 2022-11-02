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путин подтвердил возобновление "зернового соглашения", но пригрозил возможным выходом рф

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Карлика загнали в угол

путин подтвердил возобновление "зернового соглашения", но пригрозил возможным выходом рф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Россия возобновила своей участие в соглашении об экспорте украинского зерна, но грозится выйти из него в случае нарушений гарантий сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ Владимир Путина.

Так, он сообщил, что дал указания Министерству обороны возобновить полноценное участие РФ в "зерновом соглашении".

"Вместе с тем, Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены", - сказал Путин.

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Напомним, сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы "зернового коридора".

Ранее также сообщалось, что в РФ снова заговорили о возможном блокировании продления "зернового соглашения" после 18 ноября.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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