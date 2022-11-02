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Зеленский пообщался с Эрдоганом. Известно, о чем говорили

Общие новости
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Основная тема - зерновой коридор

Зеленский пообщался с Эрдоганом. Известно, о чем говорили

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина благодарит президента Турции Реджепа Тайипу Эрдогана за активное участие в сохранении "зернового соглашения".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Поблагодарил за мощную поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, лидеры стран обсудили дальнейшие шаги по возвращению украинских пленников и политзаключенных.

"В этом вопросе для нас также важна поддержка Турции", - добавил Зеленский.

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Президент Украины поблагодарил Эрдогана за активное участие в сохранении "зернового соглашения". Президент Эрдоган заявил, что на основе понимания, которое полностью восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины, следует активизировать дипломатические усилия, чтобы покончить с войной.

Также Эрдоган выразил удовлетворение тем, что совместными усилиями удалось решить проблему с отгрузкой зерна. Он отметил, что способность как Украины, так и России продавать зерновые продукты имеет решающее значение для всего мира. Президент Эрдоган подчеркнул важность продолжения действия соглашения о поставках зерна.

Напомним, вчера стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Стороны обсудят "зерновое соглашение", которое пытается сорвать Москва.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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