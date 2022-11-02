Зеленский пообщался с Эрдоганом. Известно, о чем говорили
Основная тема - зерновой коридор
Getty Images / Global Images Ukraine
Украина благодарит президента Турции Реджепа Тайипу Эрдогана за активное участие в сохранении "зернового соглашения".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Поблагодарил за мощную поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, лидеры стран обсудили дальнейшие шаги по возвращению украинских пленников и политзаключенных.
"В этом вопросе для нас также важна поддержка Турции", - добавил Зеленский.
Президент Украины поблагодарил Эрдогана за активное участие в сохранении "зернового соглашения". Президент Эрдоган заявил, что на основе понимания, которое полностью восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины, следует активизировать дипломатические усилия, чтобы покончить с войной.
Также Эрдоган выразил удовлетворение тем, что совместными усилиями удалось решить проблему с отгрузкой зерна. Он отметил, что способность как Украины, так и России продавать зерновые продукты имеет решающее значение для всего мира. Президент Эрдоган подчеркнул важность продолжения действия соглашения о поставках зерна.
Напомним, вчера стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Стороны обсудят "зерновое соглашение", которое пытается сорвать Москва.
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