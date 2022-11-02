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Россияне разграбили крупнейшую швейную компанию в Херсоне

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Орки вывозят все что могут

Россияне разграбили крупнейшую швейную компанию в Херсоне

фото из свободных источников

Новина українською

Российские военные разворовывают крупнейшее предприятие легкой промышленности в Херсонской области – ООО "Швейная компания "ВИД". До развязанной Россией войны на предприятии шили форменную одежду для украинских силовых структур.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Янушевич подчеркнул, что захватчики также разворовывают "еще 5 филиалов" швейной компании. Они тоже расположены на временно оккупированных территориях.

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Как отмечает Янушевич, во время оккупации работа фирмы не просто прекратилась – оккупанты фурами вывозят оттуда швейные машины, раскройные столы, вышивальные машины, офисную и компьютерную технику и другое оборудование.

"В Херсоне оккупанты разворовывают крупнейшее предприятие легкой промышленности. Вследствие этого грабежа со стороны россиян нанесен ущерб около 200 тыс. долларов", - сообщил глава Херсонской областной военной администрации.

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В статье: война с россией
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