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Из-за российских обстрелов Запорожская АЭС полностью обесточена

Общие новости
(1 голосов)

рф – террористы

Из-за российских обстрелов Запорожская АЭС полностью обесточена

Енергоатом

Новина українською

Вчера, 2 ноября 2022 года, в результате рашистских обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов.

В настоящее время схема питания собственных потребностей ЗАЭС оптимизирована, оставлено в работе 9 дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6 переводятся в холодное состояние.

Горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток. Начался обратный отсчет времени. Из-за оккупации станции и вмешательства представителей росатома в ее работу, возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены.

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В статье: война с россией ЗАЭС Энергоатом Запорожская АЭС
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Источник:
t.me/energoatom_ua

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Комментарии (2)
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aleks68
03.11.2022 в 09:18
"рф-террористы".есть две аэс в паРАШЕ -курская и нововоронежская.почему не уничтожить их лэп. если беспилотники достают до севастополя?почему рабы в путинской помойке не должны страдать?око за око.зуб за зуб.
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nadobi (Полтава)
03.11.2022 в 08:58
Вот идиоты, сами по себе стреляют
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