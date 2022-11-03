Во временно оккупированном Мелитополе произошел "хлопок" – разрушен штаб личного состава россиян

Сегодня утром в южной части города Мелитополь было очень громко, как сообщил мэр Иван Федоров.

"Хлопок вместо будильника для оккупантов Мелитополя. Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко. По предварительным данным разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов. Считаем количество ликвидированных орков".

В среду, 2 ноября, ВСУ выполнили около 150 огневых задач и нанесли авиаудар по скоплению живой силы и технике российской армии на юге Украины. В течение дня были уничтожены 4 склада с боеприпасами, 6 железнодорожных цистерн с горюче-смазочными запасами и много техники врага. Об этом сообщили в своде ОК "Юг".

Кроме того, в течение суток украинские военные уничтожили: 8 орков; 2 танка; реактивную систему залпового огня "Град"; инженерную машину разграждения ИМР-1; 9 единиц автобронетехники; поврежден танк, 5 единиц автобронетехники, реактивную систему залпового огня "Град" и буксованную гаубицу Д-20.