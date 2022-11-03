Во временно оккупированном Мелитополе произошел "хлопок" – разрушен штаб личного состава россиян
Вместо будильника
061.ua
Сегодня утром в южной части города Мелитополь было очень громко, как сообщил мэр Иван Федоров.
"Хлопок вместо будильника для оккупантов Мелитополя. Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко. По предварительным данным разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов. Считаем количество ликвидированных орков".
В среду, 2 ноября, ВСУ выполнили около 150 огневых задач и нанесли авиаудар по скоплению живой силы и технике российской армии на юге Украины. В течение дня были уничтожены 4 склада с боеприпасами, 6 железнодорожных цистерн с горюче-смазочными запасами и много техники врага. Об этом сообщили в своде ОК "Юг".
Кроме того, в течение суток украинские военные уничтожили: 8 орков; 2 танка; реактивную систему залпового огня "Град"; инженерную машину разграждения ИМР-1; 9 единиц автобронетехники; поврежден танк, 5 единиц автобронетехники, реактивную систему залпового огня "Град" и буксованную гаубицу Д-20.
Популярное сейчас
- Йовичевич: После игры я сказал игрокам "Поднять головы! Я сказал им поднять головы!"
- Успех или провал? Шахтер занял 3-е место в группе ЛЧ - турнирная таблица
- Шахтер – РБ Лейпциг. 0:4. Поплыли дончане – Видео
- Ломаченко победил американца Ортиса в ярком рейтинговом бою
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО
Новости по теме
- 23:25 Украинские Россия с 30 октября введет "автоматическое гражданство РФ" для жителей оккупированной Запорожской области
- 09:42 Украинские Бавовна-time: прилет по кадыровцам на Херсонщине, пожар на шахте в Луганске и подрыв авто в Мелитополе возле фсб
- 10:51 Украинские В воздух взлетело авто россиян. В оккупированном Мелитополе произошел хлопок