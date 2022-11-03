В Укрэнерго и Офисе президента рассказали, каким областям сегодня необходимо готовиться к отключениям
Это помогает энергетикам быстрее снабжать энергопитанием всех потребителей
Укренерго
3 ноября Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения. В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений (ГАО). Ограничения электроснабжения применимы ко всем категориям потребителей.
Для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений (ГПО). В этом формате предоставить информацию о сроках отключения именно вашей улицы или района – обязанность местного оператора распределительных сетей (облэнерго).
В Офисе президента подтвердили, что сегодня будут аварийные отключения в трех областях. Ограничения потребления необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий.
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