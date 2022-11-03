В Укрэнерго и Офисе президента рассказали, каким областям сегодня необходимо готовиться к отключениям

3 ноября Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения. В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений (ГАО). Ограничения электроснабжения применимы ко всем категориям потребителей.

Для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений (ГПО). В этом формате предоставить информацию о сроках отключения именно вашей улицы или района – обязанность местного оператора распределительных сетей (облэнерго).

В Офисе президента подтвердили, что сегодня будут аварийные отключения в трех областях. Ограничения потребления необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий.