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В Укрэнерго и Офисе президента рассказали, каким областям сегодня необходимо готовиться к отключениям

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Это помогает энергетикам быстрее снабжать энергопитанием всех потребителей

В Укрэнерго и Офисе президента рассказали, каким областям сегодня необходимо готовиться к отключениям

Укренерго

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3 ноября Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения. В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений (ГАО). Ограничения электроснабжения применимы ко всем категориям потребителей.

Для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений (ГПО). В этом формате предоставить информацию о сроках отключения именно вашей улицы или района – обязанность местного оператора распределительных сетей (облэнерго).

В Офисе президента подтвердили, что сегодня будут аварийные отключения в трех областях. Ограничения потребления необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий.

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В статье: война с россией Кирилл Тимошенко Укрэнерго
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Источник:
t.me/tymoshenko_kyrylo

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