Снова более 700 оккупантов и много техники. Генштаб о потерях россиян за 2 ноября
Немного не дотянули до 100 единиц техники
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с учетом среды, 2 ноября.
В частности, Силы обороны ликвидировали еще 730 оккупантов, таким образом общие потери личного состава составляют около 74000 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено немало военной техники, а именно 86 единиц:
- танков - 2734 (+20) ед,
- боевых бронированных машин - 5552 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 1755 (+22) ед,
- РСЗО - 390 (+3) ед,
- средства ПВО - 198 (+0) ед,
- самолетов - 277 (+0) ед,
- вертолетов - 258 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1442 (+4),
- крылатые ракеты – 397 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4162 (+9) ед,
- специальная техника – 155 (+1).
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