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Снова более 700 оккупантов и много техники. Генштаб о потерях россиян за 2 ноября

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(2 голосов)

Немного не дотянули до 100 единиц техники

Снова более 700 оккупантов и много техники. Генштаб о потерях россиян за 2 ноября

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с учетом среды, 2 ноября.

В частности, Силы обороны ликвидировали еще 730 оккупантов, таким образом общие потери личного состава составляют около 74000 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено немало военной техники, а именно 86 единиц:

  • танков - 2734 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин - 5552 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 1755 (+22) ед,
  • РСЗО - 390 (+3) ед,
  • средства ПВО - 198 (+0) ед,
  • самолетов - 277 (+0) ед,
  • вертолетов - 258 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1442 (+4),
  • крылатые ракеты – 397 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4162 (+9) ед,
  • специальная техника – 155 (+1).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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