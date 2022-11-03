Снова более 700 оккупантов и много техники. Генштаб о потерях россиян за 2 ноября

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с учетом среды, 2 ноября.

В частности, Силы обороны ликвидировали еще 730 оккупантов, таким образом общие потери личного состава составляют около 74000 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено немало военной техники, а именно 86 единиц: