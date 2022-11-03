Ночь массированных атак на Днепропетровщине: есть сбитые шахиды, но не обошлось без прилетов

Ночью украинская ПВО отправила на покой очередную стаю вражеских беспилотников. Защитники из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью 4 дрона-камикадзе "Shahed-136". Сбили их над Никопольским районом.

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Были и прилеты: россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. Там серьезные разрушения. Работают все службы. В Павлограде враг попал по промышленному предприятию.

Продолжаются восстановительные работы. В Никопольщине россияне накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией две громады, Никопольскую и Марганецкую. В Никополе загорелась автозаправка. Огонь уже усмирили. К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых.