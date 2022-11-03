Открыт новый скин – летающий орк. Как 72 ОМБр им. Черных Запорожцев добила российский танк
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Генштаб ЗСУ
Украинский военнослужащий, полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной – Штирлиц) опубликовал новое видео в своих социальных сетях – славная Белоцерковская 72 ОМБр имени Черных Запорожцев попала в российский танк, а затем нанесла контрольный выстрел. Причем так, что орк очень эффектно летел:
"Первый раз оркам фартануло, но казаки сделали контроль".
Перший раз оркам фартонуло, але козаки зробили контроль.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) November 2, 2022
Працює славетна Білоцерківська 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/UMSK5Wo2qN
72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев – военное формирование механизированных войск Вооруженных сил Украины. С 2014 года бригада приняла участие в войне на востоке Украины в составе сил Антитеррористической операции. Подразделения бригады летом 2014 вели тяжелые бои на российско-украинской границе, в Приазовье, а зимой 2016 – под Авдеевкой в промзоне. Бригада носит почетное название в честь Черных запорожцев, военного формирования времен УНР.
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