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Открыт новый скин – летающий орк. Как 72 ОМБр им. Черных Запорожцев добила российский танк

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Открыт новый скин – летающий орк. Как 72 ОМБр им. Черных Запорожцев добила российский танк

Генштаб ЗСУ

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Украинский военнослужащий, полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной – Штирлиц) опубликовал новое видео в своих социальных сетях – славная Белоцерковская 72 ОМБр имени Черных Запорожцев попала в российский танк, а затем нанесла контрольный выстрел. Причем так, что орк очень эффектно летел:

"Первый раз оркам фартануло, но казаки сделали контроль".

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев – военное формирование механизированных войск Вооруженных сил Украины. С 2014 года бригада приняла участие в войне на востоке Украины в составе сил Антитеррористической операции. Подразделения бригады летом 2014 вели тяжелые бои на российско-украинской границе, в Приазовье, а зимой 2016 – под Авдеевкой в ​​промзоне. Бригада носит почетное название в честь Черных запорожцев, военного формирования времен УНР.

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В статье: война с россией
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