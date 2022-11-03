В МИД опровергли заявление путина о "гарантиях" от Украины в контексте "зернового договора"

В МИД Украины опровергли заявление президента рф о том, что, мол, Украина взяла какие-то новые обязательства по выполнению "зернового соглашения". Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"путин заявил, что россия решила разблокировать зерновое соглашение после предоставления Украиной "гарантий" о неиспользовании зернового коридора в военных целях.

1. Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях.

2. Украинская сторона четко соблюдает положения зернового соглашения.

Напомню, что в рамках этого соглашения стороны обязались обеспечить безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности.

3. Никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не принимало.

москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В координации с Украиной они нашли слова, которые понял путин. Это была позиция силы, а не уступки.

Возвращение россии к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат.

Мы благодарны ООН и Турции за лидерство для возобновления функционирования зернового коридора, играющего важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности".