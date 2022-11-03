Фанат Динамо погиб, защищая Украину от российских оккупантов

Фанатское движение киевского "Динамо" понесло непоправимую утрату. Офицер Алексей Рубцов отдал жизнь на войне с российскими захватчиками.

Отмечается, что Рубцов встретил свою смерть во время выполнения боевой задачи. У него осталось двое детей.

Алексей занимался спортом, безгранично любил футбол и, в частности, киевское "Динамо". Всегда посещал матчи "бело-синих" на разных стадионах не только Украины, но и мира.