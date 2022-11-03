Фанат Динамо погиб, защищая Украину от российских оккупантов
Жестокая война продолжает уносить жизни украинцев
Фото: із відкритих джерел
Фанатское движение киевского "Динамо" понесло непоправимую утрату. Офицер Алексей Рубцов отдал жизнь на войне с российскими захватчиками.
Отмечается, что Рубцов встретил свою смерть во время выполнения боевой задачи. У него осталось двое детей.
Алексей занимался спортом, безгранично любил футбол и, в частности, киевское "Динамо". Всегда посещал матчи "бело-синих" на разных стадионах не только Украины, но и мира.
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Источник:fcdynamo.com
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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
03.11.2022 в 12:36
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