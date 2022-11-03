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Фанат Динамо погиб, защищая Украину от российских оккупантов

Общие новости
(2 голосов)

Жестокая война продолжает уносить жизни украинцев

Фанат Динамо погиб, защищая Украину от российских оккупантов

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Фанатское движение киевского "Динамо" понесло непоправимую утрату. Офицер Алексей Рубцов отдал жизнь на войне с российскими захватчиками.

Отмечается, что Рубцов встретил свою смерть во время выполнения боевой задачи. У него осталось двое детей.

Алексей занимался спортом, безгранично любил футбол и, в частности, киевское "Динамо". Всегда посещал матчи "бело-синих" на разных стадионах не только Украины, но и мира.

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В статье: Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
fcdynamo.com

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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
03.11.2022 в 12:36
суркисы убили своего фаната. Продолжайте и дальше дырявые дураки болеть за рашистское динама
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