Залужный рассказал о кол-ве уничтоженных самолетов рф, а также поздравил артиллеристов и инженеров
Немного статистики и хороших слов от Главнокомандующего
фото из свободных источников
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что войска россии потеряли в Украине вдвое больше самолетов, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.
"За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов россии, чем потеряно советским союзом за 10 лет войны в Афганистане – 278 самолетов россии в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане. Эта война является таким же позором для россии и станет причиной разрушения".
Также Залужный поздравил с профессиональными праздниками артиллеристов и инженерные войска.
"Наши артиллеристы сегодня лучшие в мире. Они овладели большинством современных артиллерийских систем, находящихся на вооружении в ведущих странах, и искусно их применяют. Такого боевого опыта нет ни у кого. Несмотря на огневое преимущество противника, мы даем ему достойный отпор. Их количеству мы противопоставляем наше качество. Благодарю воинам ракетных войск и артиллерии за службу! Вы бережете кровь пехоты! Останавливаете враждебное наступление и создаете условия для продвижения наших войск вперед. Самоотверженно приближаете нашу Победу. Поздравляю с профессиональным праздником и желаю всем вам вернуться к своим родным живыми и невредимыми! Вместе с вами кланяюсь памяти павших собратьев".
"Искренне поздравляю с Днем инженерных войск! Светлые головы и уставшие руки воинов-инженеров спасают жизнь военных и гражданских. Вы выполняете одну из важнейших функций – обеспечиваете и поддерживаете действия наших войск. Честь и глубокая благодарность вам!"
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