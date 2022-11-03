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Со здания Херсонской ОГА исчез российский триколор

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стремоусов сказал, что все "идет по плану"

Со здания Херсонской ОГА исчез российский триколор

Флаг

Новина українською

В Херсоне со здания облгосадминистрации исчез флаг россии, об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Чиновник показал свежее фото, сделанное 3 ноября.

"Херсонская областная государственная администрация. Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете чего… Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки".

Коллаборант стремоусов записал видеообращение, где заявляет, что "все идет по плану" и "никакой паники нет", но все равно объявил эвакуацию. Ролик он записывал из автомобиля, где на заднем фоне можно видеть множество вещей, что может указывать на его бегство из Херсона.

27 октября украинский Центр национального сопротивления сообщил, что россияне перенесли свою оккупационную администрацию в Херсонской области на левый берег Днепра. К этому их побудило контрнаступление ВСУ и разрушение мостов через реку.

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В статье: война с россией
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