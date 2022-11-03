"кремль находится в процессе утраты контроля". Данилов сделал прогноз относительно будущего россии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в своем Твиттере спрогнозировал дальнейшую судьбу государства-террориста:

"кремль находится в процессе потери контроля. Власть в россии стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки, правоохранительные функции делегируются карательным отрядам кадырова и осужденным пригожина. россия превратилась в типичную failed state. Далее следует дестабилизация, демонтаж, депутинизация".

russia has turned into a typical failed state. Next come destabilization, dismantling, deputinization. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 3, 2022

Ранее издание Reuters со ссылкой на западного чиновника отметило, что диктатор путин ослаблен войной против Украины. Однако смена власти в россии вряд ли произойдет в ближайшее время.