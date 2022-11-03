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"кремль находится в процессе утраты контроля". Данилов сделал прогноз относительно будущего россии

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"кремль находится в процессе утраты контроля". Данилов сделал прогноз относительно будущего россии

Sky News

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в своем Твиттере спрогнозировал дальнейшую судьбу государства-террориста:

"кремль находится в процессе потери контроля. Власть в россии стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки, правоохранительные функции делегируются карательным отрядам кадырова и осужденным пригожина. россия превратилась в типичную failed state. Далее следует дестабилизация, демонтаж, депутинизация".

Ранее издание Reuters со ссылкой на западного чиновника отметило, что диктатор путин ослаблен войной против Украины. Однако смена власти в россии вряд ли произойдет в ближайшее время.

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В статье: война с россией Алексей Данилов
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