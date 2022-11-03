Рада лишила мандата Рабиновича

В четверг, 3 ноября, Верховная Рада лишила мандатов народных депутатов Вадима Рабиновича от бывшей ОПЗЖ и Игоря Васильковского из Слуги народа. Об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Решение поддержали 304 и 292 парламентария соответственно. Железняк добавил, что решение о досрочном прекращении полномочий нардепов было принято на основании указа президента Украины Владимира Зеленского о лишении их гражданства. В настоящее время в Раде остается 417 депутатов.

С 2007 по 2013 год был президентом футбольного клуба "Арсенал" (Киев). Напомним, 21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook копию указа Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. В список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, бизнесмен Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Документ был датирован 18 июля.