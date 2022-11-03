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Украинские воины сбили российский самолет вблизи Бахмута - ВИДЕО

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Не долетел

Украинские воины сбили российский самолет вблизи Бахмута - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские бойцы сбили российский самолет вблизи Бахмута.

Видеозапись, на которой зафиксирован момент падения вражеского самолета, опубликована в соцсетях.

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В статье: война с россией
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