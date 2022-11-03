Украинские воины сбили российский самолет вблизи Бахмута - ВИДЕО
Не долетел
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские бойцы сбили российский самолет вблизи Бахмута.
Видеозапись, на которой зафиксирован момент падения вражеского самолета, опубликована в соцсетях.
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