"Кроме Megogo, мы обращались к Setanta sports и 1+1", - На Суспільному рассказали, как будут показывать ЧМ-2022

Уже 20 ноября в Катаре стартует Чемпионат мира по футболу. О том, как Суспільне будет транслировать в Украине турнир и что еще ждет зрителей, рассказал председатель правления Суспільного мовлення Николай Чернотицкий в интервью "Детектор медиа".

— Николай, как проходил тендер на медиаправа чемпионата мира по футболу, победителем которого стал Megogo?

— Еще в 2013 году было подписано соглашение с медиагруппой "Украина" о распределении прав на чемпионат. Стоимость своей части прав мы оплатили еще до начала 2022 года. А после закрытия каналов медиагруппа Украина не перечислила никаких денег. Поэтому возникла безумная задолженность перед EBU. Назвать цифры не могу из-за коммерческой тайны. Однако таких денег у нас не было.

— Какой это был процент стоимости сделки?

— Медиагруппа "Украина" должна была оплатить большую часть контракта. Сначала они вовремя не заплатили, а затем закрыли компанию. Под угрозой оказалась трансляция этого чемпионата для украинцев в целом. Поэтому мы спросили участников рынка, заинтересован ли кто-нибудь помочь спасти положение.

— Могу предположить, что кроме Megogo вы обратились к Setanta sports и "1+1".

— Да, мы обратились к ним. Полученные предложения мы передали в EBU, поскольку окончательное решение принимал именно Европейский телерадиовещательный союз — потому что имел основные обязательства перед ФИФА. Соответственно они определили победителя.

— Чем продиктовано именно такое решение?

— Я могу только предполагать, почему именно партнером был избран Megogo. Могу лишь отметить, что именно в партнерстве с Megogo Общественное получит наибольшее количество трансляций на собственных платформах.

- Суспільне получает 46 матчей, которые покажет в прямом эфире, еще 18 - в записи. В то время как у Megogo эксклюзивные права на эти 18 матчей. Как происходило распределение матчей и кому достанутся топовые матчи?

— Открытия, полуфиналы и финал будут выходить в прямом эфире. 18 матчей в записи мы покажем в тот же день сразу после их завершения. Так как Первый канал Суспільного транслирует марафон "Единые новости", мы чисто технически не можем показать все 64 матча на одном телеканале в прямом эфире. Распределение, которое у нас есть сейчас, дает нам гораздо больше прямых трансляций, чем предыдущий контракт с медиагруппой "Украина".

- Какой продакшен вы готовите для чемпионата?

- Сигнал матчей мы получаем. И из продакшена у нас остается комментирование и студии до и после матча. Кроме трансляций, мы готовим большое количество дополнительного контента на телевидении, радио и в диджитале. Это, например, итоговые студии с экспертами и комментаторами, которые будут выходить на местных телеканалах Суспільного и ежедневные дайджесты важнейших событий дня, которые каждое утро будут появляться на ютуб-канале Суспільного Спорт, и футбольные рубрики на Радио Промінь. Отдельно можно упомянуть о резервировании сигнала, которое особенно важно во время войны. Кроме того, съемочная группа Суспільного будет работать на месте событий в Катаре, чтобы рассказывать все главные истории. Для производства этого проекта мы привлекаем разные команды внутри нашей компании, которые будут обеспечивать показ события и контент вокруг него для всех платформ. Мы хотим, чтобы наш зритель получил максимум информации любым удобным для себя способом, и не ограничивался трансляциями матчей.

— Матчи будут показывать только местные каналы? И соответственно для Киева это будет Суспільне Киев?

– У нас будет одна сетка для всех местных каналов. В то же время матч Англия - США на всех региональных каналах: условно говоря, его можно посмотреть на каналах Суспільне Луцк, Суспільне Киев, Суспільне Ужгород и т.д. Мы понимаем, что зрители могут растеряться и искать матчи не на местных каналах, а на общенациональных. Мы проведем активную информационную компанию на всех наших платформах, чтобы помочь людям найти нас. Также все матчи будут доступны на сайте Суспільне Спорт. Отдельно обращаю внимание на радиотрансляции на Радио Промінь.

— Была ли идея показать футбол в рамках совместного телемарафона Единые новости?

— Чемпионат мира очень сложный с точки зрения авторских прав проект, поэтому никакой возможности выдать его в рамках марафона на большом пуле телеканалов в незакодированных эфирах нет.

— Какие у вас права на показ матчей в диджитале? И не думали ли вы о коммерческом показе футбола в диджитале?

- Все матчи мы будем показывать в общем доступе на сайте Суспільне Спорт. На ютубе будут выходить дайджесты. Формально коммерческие показы не запрещены, но, думаю, сейчас это не ко времени. Для нас самое важное — дать бесплатный доступ как можно большему числу украинцев.

— Это последнее соглашение о правах на чемпионат мира, которое вы имели с 2013 года?

— Да, это последнее соглашение с тех пор. Сейчас EBU ведет переговоры о доступе к спортивному контенту на уровне континента. Мы активно участвуем в этом процессе. Надеюсь, что у нас будут хорошие новости для поклонников спорта.