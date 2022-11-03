Из плена освободили 107 украинских защитников, большинство из них – с Азовстали
Вернули домой многих раненых в боях
t.me/ermaka2022
В четверг из российского плена удалось вернуть 107 украинских бойцов, среди которых 74 защищали "Азовсталь".
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
"Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежачих из Мариуполя, с "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями различных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, которые не чувствуют часть лица, с инфицированными ранами. Также есть раненый боец в результате взрыва в Еленовской колонии. Многие из наших ребят получили ранения еще в марте. Государство сделает все необходимое, чтобы помочь каждому из них", - написал Ермак.
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