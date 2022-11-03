Атаки оккупантов на Донбассе, проблемы россиян с мобилизацией - сводка Генштаба ВСУ за 3 ноября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 3 ноября.

Идут двести пятьдесят третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили районы более 25 населенных пунктов. В частности, это Павлоград Днепропетровской области и Авдеевка и Угледар Донецкой области.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и ударных БпЛА, в том числе и с территории республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Вильчики Черниговской области и Старая Гута, Сосновка и Нововолодимировка Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гатище, Казачья Лопань, Огирцево и Стрелка. Враг применил ударный БпЛА;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное и Звановка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Опросное, Нью-Йорк, Озаряновка и Курдюмовка;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Невельское и Водяное;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Угледар, Каменское и Времовка.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал проводить воздушную разведку, активно задействуя БПЛА. Совершил более 30 вылетов.

Несмотря на объявленное завершение частичной мобилизации, военное руководство российской федерации продолжает набор так называемых добровольцев для участия в войне на территории Украины. Военнослужащие получили указания по дальнейшему формированию так называемых добровольческих подразделений. Этими "добровольцами" могут стать мужчины с погашенной судимостью, без ограничения возраста и любого состояния здоровья, кроме лиц, имеющих официальный статус инвалида. Чтобы избежать юридических и финансовых обязательств, заключение контракта с министерством обороны российской федерации с такими лицами не предусматривается.

Ранее отмобилизованный личный состав имеет низкий уровень морально-психологического состояния, что приводит к чрезвычайным происшествиям в местах дислокации. Так, в подразделениях 57 мотострелковой дивизии так называемых территориальных войск, на этапе слаживания в Казани, самовольно оставило часть более 15 человек солдат и сержантов, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных совершили самоубийство.

Кроме того, основной проблемой уже действующих оккупационных подразделений, кроме частных военных кампаний, остается низкая обученность личного состава и быстрый выход из строя снятой с хранения боевой техники и не прошедшей соответствующего обслуживания.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 12 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделение ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 района скопления вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и другие важные военные объекты российских оккупантов.