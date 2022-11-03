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Ребров: Лига ОАЭ очень сильная - за чемпионство борются 5-6 команд

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Тренер продолжает работать

Ребров: Лига ОАЭ очень сильная - за чемпионство борются 5-6 команд

alainclub.ae

Новина українською

Украинский тренер действующего чемпиона ОАЭ "Аль-Айна" Сергей Ребров уверен в потенциале команды, несмотря на то, что команда слабо начал новый сезон и сейчас занимает только 8-е место.

"Я уверен в потенциале игроков моей команды, хотя они и не показали свой истинный потенциал в наших последних матчах. Мы должны работать дальше и делаем это.

Если мы не сосредоточимся на делах своей команды и не будем доминировать, нам будет трудно победить любого соперника.

Наше отставание от лидера всего три очка, плотность в таблице велика, поэтому нам нужно со всей серьезностью подходить к каждому сопернику.

Для меня местная лига очень сильная, и я ранее объяснял, что в украинской лиге есть два претендента на титул, и такая же ситуация в венгерской лиге, но здесь ситуация совсем другая, так как пять-шесть команд заявили перед началом сезона о своей готовности побороться за чемпионский титул.

Эта лига очень сильная, и, как видите, мы потеряли много очков, но разница с лидерами составляет три очка. Мы должны вместо продолжать работать, чтобы быть сильными и поддерживать друг друга, и стараться делать все возможное. Тем более, что мы практически ничего не потеряли", - сказал Ребров.

Напомним, что ранее в украинских СМИ была информация о том, что Ребров может быть уволен, что откроет ему дорогу в сборную Украины.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Аль-Айн

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