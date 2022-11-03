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Зеленский не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин

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Окончательный список участников саммита пока что неизвестен

Зеленский не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин

ОП

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" на Бали, если там будет российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского государства в ходе брифинга, который транслировали на телемарафоне.

"Не слежу за участием других в саммите "Двадцатки". Позиция моя личная и позиция Украины заключалась в том, что если лидер Российской Федерации будет участвовать, то Украина не будет участвовать. Посмотрим, как будет в будущем", - заявил Зеленский.

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По словам президента, Украина готовится к предстоящему саммиту G20 и этот вопрос в том числе обсуждался в ходе телефонного разговора с лидером Индонезии Джоко Видодо.

"В любом случае, мы сегодня были снова приглашены. Еще раз посмотрим - здесь несколько дней осталось", - добавил Зеленский.

Отметим, что саммит G20 пройдет в этом году на Бали, он начнется уже 15 ноября. И пока что неизвестно, будет ли на нем присутствовать Путин, хотя он якобы и был приглашен.

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В статье: Владимир Путин война с россией Владимир Зеленский
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