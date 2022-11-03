Записоцкий: Украина рассматривает варианты с проведением матчей ЧМ-2030 в Крыму и на Донбассе
По крайней мере, такие планы есть
Украина, в случае победы в конкурсе на проведение чемпионата мира-2030, должна быть готова принимать мундиаль в Крыму и Донбассе. Об этом заявил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.
“При подготовке необходимых документов нашими подразделениями нужно учитывать, что мы рассматриваем варианты проведения матчей ЧМ-2030 на всей территории Украины, в том числе Донбасса и Крыма.
Поэтому прошу проработать информацию об объектах, которые можно будет использовать для проведения чемпионата мира в нашей стране с учетом этого требования”, - сказал Записоцкий.
Также ранее Андрей Павелко заявлял, что среди стадионов, принимающих мировое первенство,
Напомним, что Украина официально присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. Согласно предварительному плану, наша страна примет одну из групп на мундиале.
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