Записоцкий: Украина рассматривает варианты с проведением матчей ЧМ-2030 в Крыму и на Донбассе

Украина, в случае победы в конкурсе на проведение чемпионата мира-2030, должна быть готова принимать мундиаль в Крыму и Донбассе. Об этом заявил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

“При подготовке необходимых документов нашими подразделениями нужно учитывать, что мы рассматриваем варианты проведения матчей ЧМ-2030 на всей территории Украины, в том числе Донбасса и Крыма.

Поэтому прошу проработать информацию об объектах, которые можно будет использовать для проведения чемпионата мира в нашей стране с учетом этого требования”, - сказал Записоцкий.

Также ранее Андрей Павелко заявлял, что среди стадионов, принимающих мировое первенство, может оказаться Донбасс Арена .

Напомним, что Украина официально присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. Согласно предварительному плану, наша страна примет одну из групп на мундиале.