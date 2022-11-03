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Записоцкий: Украина рассматривает варианты с проведением матчей ЧМ-2030 в Крыму и на Донбассе

Общие новости
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(1 голосов)

По крайней мере, такие планы есть

Записоцкий: Украина рассматривает варианты с проведением матчей ЧМ-2030 в Крыму и на Донбассе

Новина українською

Украина, в случае победы в конкурсе на проведение чемпионата мира-2030, должна быть готова принимать мундиаль в Крыму и Донбассе. Об этом заявил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

“При подготовке необходимых документов нашими подразделениями нужно учитывать, что мы рассматриваем варианты проведения матчей ЧМ-2030 на всей территории Украины, в том числе Донбасса и Крыма.

Поэтому прошу проработать информацию об объектах, которые можно будет использовать для проведения чемпионата мира в нашей стране с учетом этого требования”, - сказал Записоцкий.

Также ранее Андрей Павелко заявлял, что среди стадионов, принимающих мировое первенство, может оказаться Донбасс Арена.

Напомним, что Украина официально присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. Согласно предварительному плану, наша страна примет одну из групп на мундиале.

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В статье: Юрий Записоцкий УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Прocтo Тoлик (Одесса)
03.11.2022 в 22:31
"Юра прощай, Юра прости."
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dalexx (Украина)
03.11.2022 в 22:14
В тюрьме напиши свои планы, коррупционер хренов
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