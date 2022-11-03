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Украинские воины подняли государственный флаг в очередном освобожденном селе на Херсонщине. ВИДЕО

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Малая Сейдеменуха освобождена украинскими воинами

Украинские воины подняли государственный флаг в очередном освобожденном селе на Херсонщине. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

3 ноября воины 61-й отдельной мотопехотной бригады освободили от российских оккупантов село Малая Сейдеменуха Бериславского района Херсонской области.

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ОБ этом сообщается в официальном фейсбуке бригады.

"Флаг Украины поднимается над Малой Сейдеменухой!" - отмечается в сообщении.

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В статье: война с россией
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