Украинские воины подняли государственный флаг в очередном освобожденном селе на Херсонщине. ВИДЕО
Малая Сейдеменуха освобождена украинскими воинами
Getty Images / Global Images Ukraine
3 ноября воины 61-й отдельной мотопехотной бригады освободили от российских оккупантов село Малая Сейдеменуха Бериславского района Херсонской области.
ОБ этом сообщается в официальном фейсбуке бригады.
"Флаг Украины поднимается над Малой Сейдеменухой!" - отмечается в сообщении.
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