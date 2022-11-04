Поражения Динамо и Днепра-1 в последнем туре еврокубков, Пике покидает Барселону. Главные новости за 3 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 3 ноября

В шести турах группового раунда Лиги Европы киевское “Динамо” смогло набрать всего один пункт, показав свой худший еврокубковый сезон в плане набора очков в таблице коэффициентов за последние 17 лет. В последнем туре команда Мирчи Луческу уступила “Фенербахче”. Все голы были забиты в первом тайме. Гюлер поразил ворота Бущана после ошибки вратаря “Динамо”, а Арао забил свой мяч после углового. В итоге – 2:0 в пользу “Фенербахче”, турецкий клуб закончил группу на первом месте, “Динамо” – последнее.

Не смог порадовать своих болельщиков хорошим результатом и СК “Днепр-1”, уступивший в последнем туре Лиги конференций нидерландскому “АЗ Алкмар”. Артем Довбик забил свой 11-й гол в сезоне, сравняв счет на 40-й минуте, но “АЗ” за три минуты до конца основного времени вырвал победу – 2:1. Нидерландцы выиграли группу, команда Александра Кучера осталась второй.

Команды, выбывшие из Лиги чемпионов, в плей-офф Лиги Европы сыграют с клубами, которые заняли вторые позиции в своих группах. “Шахтеру” достанется одна из следующих команд: “ПСВ”, “Ренн”, “Рома”, “Унион” Берлин”, “Манчестер Юнайтед”, “Мидтьюлланн”, “Нант” или “Монако”. Жеребьевка состоится седьмого ноября. Выиграли свои группы и вышли в 1/8 Лиги Европы “Арсенал”, “Фенербахче”, “Бетис”, “Сент-Жиллуаз”, “Реал Сосьедад”, “Фейеноорд”, “Фрайбург” и “Ференцварош”.

Стали известны все команды, которые пробились в весеннюю часть Лиги конференций. Напрямую в 1/8 вышли “Истанбул Башакшехир”, “Вест Хэм”, “Вильярреал”, “Ницца”, “АЗ”, “Юргорден”, “Сивасспор” и “Слован”. Так как “Днепр-1” занял второе место, он сыграет в плей-офф против одной из команд, вылетевших из Лиги Европы. В числе потенциальных соперников “Буде-Глимт”, “АЕК Ларнака”, “Лудогорец”, “Брага”, “Лацио”, “Карабах” и “Трабзонспор”.

Один из величайших центрбеков в истории “Барселоны” Жерар Пике принял решение о завершении карьеры. Пике объявил, что субботний матч против “Альмерии” станет для него последним на “Камп Ноу” в качестве игрока “Барселоны”. 35-летний Пике провел 615 матчей за “Барселону” и выиграл на клубном уровне 34 трофея, в том числе четыре раза Лигу чемпионов и восемь раз Ла Лигу. Пике провел 102 поединка за сборную Испании, выиграв Кубок мира-2010 и Чемпионат Европы-2012. Причиной неожиданного решения Пике называют проблемы со здоровьем, критику прессы и сложные отношения с президентом клубом Лапортой.

Нападающий сборной Германии и "Лейпцига" Тимо Вернер получил повреждение в матче Лиги чемпионов с "Шахтером" (4:0). У 26-летнего нападающего повреждение щиколотки. Как информирует “РБ Лейпциг", форвард будет восстанавливаться до конца 2022-го. Таким образом Вернер пропустит Кубок мира в Катаре, который стартует 20-го ноября.