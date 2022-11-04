ПВО сбила почти 10 шахидов над 2 областями. Известно, сколько ракет и дронов россияне запустили за неделю
Общая статистика
Генштаб ЗСУ
8 вражеских дронов-камикадзе вчера поздно вечером, 3 октября, сбили над Днепропетровской областью военные из воздушного командования "Восток".
Также россия попыталась атаковать Львовщину с помощью дрона-камикадзе. Вражеский Shahed-136 был сбит силами ПВО в небе над областью. Ни разрушений, ни пострадавших во Львовской области нет.
В течение недели с 27 октября по 3 ноября российско-оккупационные войска запустили 68 ракет и применили 30 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 по объектам на территории Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.
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