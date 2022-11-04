Генштаб ВСУ – о потерях россиян за 3 ноября: Не рекорд, но мощно

"840 оккупантов и 28 бронемашин за сутки – не рекорд, но мощно", отметили в Генштабе ВСУ. Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются. Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 74840 (+840) человек ликвидировано,

танков ‒ 2750 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5580 (+28) ед,

артиллерийских систем – 1772 (+17) ед,

РСЗО – 391 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 201 (+3) ед,

самолетов – 277 (+0) ед,

вертолетов – 258 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8),

крылатые ракеты ‒ 397 (+0),

корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4174 (+12) ед,

специальная техника – 155 (+1).

В частности, за сутки, 3 ноября, ВСУ уничтожили два вражеских склада с боеприпасами на юге вблизи Снигуровки. На этом направлении ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 167 огневых задач. Об этом сообщили в оперативном командовании. ВСУ наносят мощные удары по российским оккупантам на Южнобужском направлении. Украинская авиация в течение боевого дня нанесла четыре удара по системам противовоздушной обороны и скоплению техники противника, в том числе в крытом ангаре. Благодаря действиям ВСУ были уничтожены: 32 захватчика, один танк, девять единиц другой автобронетехники.