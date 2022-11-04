Генштаб ВСУ – о потерях россиян за 3 ноября: Не рекорд, но мощно
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Zelensky Telegram-channel
"840 оккупантов и 28 бронемашин за сутки – не рекорд, но мощно", отметили в Генштабе ВСУ. Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются. Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 74840 (+840) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2750 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5580 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 1772 (+17) ед,
- РСЗО – 391 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 201 (+3) ед,
- самолетов – 277 (+0) ед,
- вертолетов – 258 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8),
- крылатые ракеты ‒ 397 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4174 (+12) ед,
- специальная техника – 155 (+1).
В частности, за сутки, 3 ноября, ВСУ уничтожили два вражеских склада с боеприпасами на юге вблизи Снигуровки. На этом направлении ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 167 огневых задач. Об этом сообщили в оперативном командовании. ВСУ наносят мощные удары по российским оккупантам на Южнобужском направлении. Украинская авиация в течение боевого дня нанесла четыре удара по системам противовоздушной обороны и скоплению техники противника, в том числе в крытом ангаре. Благодаря действиям ВСУ были уничтожены: 32 захватчика, один танк, девять единиц другой автобронетехники.
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