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Кличко сообщил, что сейчас в Киеве без света – почти полмиллиона потребителей

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Страшные цифры

Кличко сообщил, что сейчас в Киеве без света – почти полмиллиона потребителей

ДТЕК

Новина українською

По состоянию на утро 4 ноября без электроснабжения находятся 450 тысяч потребителей, то есть квартир. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть квартир киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны. Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной!"

Напомним, в течение октября россия нанесла несколько массированных ударов по Украине, повредив энегообъекты. Сообщалось, что из-за этих ударов в Украине повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

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В статье: Виталий Кличко война с россией
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Источник:
t.me/vitaliy_klitschko

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