"Мы убьем их всех". Залужный – об увеличении россиянами интенсивности атак на фронте и взломе личного профиля

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный пообщался по телефону с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

"Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, однако контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак каждый день. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону".

"В ходе разговора мы также отметили проблему ракетных атак россии и применение ударных беспилотных летательных аппаратов. Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия. Искренне благодарны им за помощь и поддержку".

Также Валерий Залужный опубликовал ответ хакерам, взломавшим его аккаунт в социальной сети Instagram. 3 ноября пророссийские хакеры взломали профиль Главнокомандующего, на его странице появился пост, в котором утверждалось, что хакеры якобы проникли в программу управления войсками DELTA, которой пользуются ВСУ. Фото профиля главнокомандующего ВСУ хакеры сменили, а также разместили ссылку на свои социальные сети.