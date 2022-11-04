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Можно просто Зина. Украинские десантники сбили российский Су-30 из зенитной установки

Общие новости
(3 голосов)

Красота!

Можно просто Зина. Украинские десантники сбили российский Су-30 из зенитной установки

Alex Beltyukov

Новина українською

Как сообщалось ранее в медиа-пространстве, в одном из районов выполнения задач воинами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ и 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины успешно демилитаризован российский многоцелевой истребитель Су-30.

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Именно в данном видео сюжете можно познакомиться с героем и зенитной установкой ЗУ-23, которая носит женское имя "Зина". Пока зенитчики ДШВ продолжают находиться в районе выполнения боевых задач, ежедневно отслеживают новые враждебные цели в украинском небе.

Су-30 – советский двухместный многоцелевой истребитель четвертого поколения. Одна единица Су-30 стоит 33 миллиона долларов США.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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DesnaUA (Чернигов)
04.11.2022 в 10:41
Так тримати хлопці! Чим більше,тим краще!
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