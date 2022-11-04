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Президент Украины появится в специальном выпуске шоу от Netflix

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Президент Украины появится в специальном выпуске шоу от Netflix

Netflix

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Президент Украины Владимир Зеленский станет гостем специального выпуска шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с ведущим Дэвидом Леттерманом. Об этом сообщается на странице Netflix в Twitter.

"Дэвид Леттерман недавно посетил Киев, чтобы взять интервью у президента Владимира Зеленского для предстоящего эпизода шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом".

Премьера отдельного специального фильма состоится позже в этом году, отметили в Netflix. Напомним, ранее президент Владимир Зеленский получил от США награду Oxi Courage Award, присуждаемую за смелые действия, способствовавшие продвижению или сохранению свободы и демократии.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Netflix
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Источник:
twitter.com/netflix

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