Президент Украины появится в специальном выпуске шоу от Netflix
Известная платформа
Netflix
Президент Украины Владимир Зеленский станет гостем специального выпуска шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с ведущим Дэвидом Леттерманом. Об этом сообщается на странице Netflix в Twitter.
"Дэвид Леттерман недавно посетил Киев, чтобы взять интервью у президента Владимира Зеленского для предстоящего эпизода шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом".
Премьера отдельного специального фильма состоится позже в этом году, отметили в Netflix. Напомним, ранее президент Владимир Зеленский получил от США награду Oxi Courage Award, присуждаемую за смелые действия, способствовавшие продвижению или сохранению свободы и демократии.
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