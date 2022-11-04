Послематчевые пенальти: "Цирк" вместо моенты

52 года назад, 4 ноября 1970-го, нынешний клуб Виталия Миколенко – английский "Эвертон" – навсегда вошел в историю еврокубков, поучаствовав в дебютной для континентальных клубных турниров серии послематчевых пенальти. Сегодня мы вспомним об этом нерядовом, но уже основательно подзабытом событии.

Вплоть до начала 1970-х годов в случае ничьей в матче на вылет проводилась переигровка. Если же не было возможности переиграть поединок, судьбу команд решал жребий — подброшенная судьей монетка. Вот уж где была настоящая футбольная лотерея! Это было ужасно несправедливо (вспомнить хотя бы поражение сборной СССР от Италии в полуфинале чемпионата Европы-1968), но никто не мог ничего придумать.

Первым осенило секретаря израильской Футбольной ассоциации Юсефа Дагана. Еще в середине 1960-х он предлагал своему боссу, президенту местной ФА Михаэлю Альмогу избавиться от надоевших кубковых переигровок с помощью серий пенальти. Тогда Альмог пообещал обдумать это предложение. Думал несколько лет, пока сборная Израиля не проиграла болгарам в четвертьфинале Олимпиады-1968. Евреям тогда откровенно не повезло: они проигрывали почти весь матч, сравняли счет за минуту до конца основного времени, но после безголевого овертайма их капитан Мордехай Шпиглер (спустя несколько лет он будет партнером Пеле в нью-йоркском "Космосе") вытащил из специального сомбреро (а из чего же еще – дело то было в Мексике!) бумажку со словом "Нет". Дальше шагнула Болгария, а для Дагана с Альмогом это стало сигналом к действию. Парочка оперативно отправила в ФИФА письмо, главным посылом которого было: "Жеребьевка – аморальна и жестока, это несправедливо по отношению к проигравшим и не слишком почетно для победивших". Когда выдержки из письма появились на страницах ежемесячного бюллетеня FIFA News, стало ясно, что в высоких кабинетах об услышанном как минимум задумались. Почувствовав, что процесс пошел, Даган, много лет возглавлявший в израильском футбольном ведомстве отдел международных отношений, подключил все свои обширные связи и знакомства – лоббирование его идеи пошло быстрее, и в июне 1970 года на встрече IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций – орган, ответственный за разработку футбольных правил) предложение о сериях пенальти было утверждено.

Первое определение победителя в серии послематчевых пенальти произошло 5 августа 1970 года в полуфинале предсезонного турнира Watney Cup, проводившегося в начале 1970-х. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Халл Сити" (после 1:1 в основное и дополнительное время), причем, открыл дебютную серию удар легендарного Джорджа Беста.

А ровно 52 года назад, 4 ноября 1970-го, очередь дошла и до еврокубков. В тот день на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле, в присутствии почти 43 тысяч зрителей, "Эвертон" и менхенгладбахская "Боруссия" сыграли вничью (1:1) в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов. Двумя неделями ранее в Германии был зафиксирован точно такой результат. По старым правилам при таких обстоятельствах была бы назначена переигровка на нейтральном поле, а если бы и она не выявила победителя – в дело вступила бы судейская монетка. Но теперь все вопросы должны были быть снятыми здесь и сейчас, и знаменитый итальянский рефери Антонио Сбарделла, обслуживавший ту встречу, предложил командам выбирать бригады пенальтистов.

Первым к точке подошел форвард "ирисок" Джо Ройл, пробивший сильно, но прямо в немецкого голкипера Вольфганга Клеффа. Впрочем, разочарование хозяев длилось недолго – наносивший четвертый удар в серии форвард "Боруссии" Герберт Лаумен, забивший гол в основное время, на этот раз не смог попасть в рамку. А во время десятого удара блеснул реакцией вратарь хозяев Энди Рэнкин, в классном прыжке парировав попытку защитника гладбахцев Людвига Мюллера. И через секунду он оказался в объятиях партнеров по команде. Выиграв серию пенальти со счетом 4:3, ливерпульцы вышли в следующий раунд турнира (где впоследствии уступили греческому "Панатинаикосу" из-за правила выездного гола – 1:1 и 0:0). Однако, несмотря на победу своих подопечных, тогдашний наставник "ирисок" Гарри Каттерик после игры заявил: "Я все еще считаю, что решать судьбу матча при помощи пенальти – это цирк. Я не могу придумать ничего лучшего, кроме третьей игры". С тех пор вопрос о том, что серии пенальти далеко не идеальны, поднимался еще не раз, но адекватной альтернативы им нет, и вряд ли скоро появится. И это следует принять.

Кстати, культовый британский футбольный журналист Бен Литтлтон, написавший книгу "Искусство и психология идеального пенальти", целую главу в ней посвятил послематчевым сериям. Среди прочего там говорится, что для команды лучше начинать бить первой: по наблюдениям автора, это гарантирует 60% успеха.

Эвертон (Англия) – Боруссия М (Германия) 1:1 (1:1, 0:0), пен. 4:3

4 ноября 1970. Ливерпуль. Стадион "Гудисон Парк". 42744 зрителей.



Судьи: Антонио Сбарделла, Марио Бернарди, Джанфранко Менегали (все – Италия).



Эвертон: Эндрю Рэнкин, Томас Райт, Ховард Кендалл, Роджер Кеньон, Кит Ньютон (Сэнди Браун, 91), Колин Харви, Алан Болл (к), Джон Херст, Алан Уиттл (Джеймс Хасбенд, 91), Джозеф Ройл, Джон Моррисси.

Гл. тренер – Гарри Каттерик.



Боруссия М: Вольфганг Клефф, Хайнц Виттманн, Людвиг Мюллер, Клаус-Дитер Зилофф, Берти Фогтс, Петер Дитрих, Герберт Лаумен, Гюнтер Нетцер (к), Хорст Кеппель, Юпп Хайнкес, Ульрик ле Февр (Ханс-Юрген Влока, 106).

Гл. тренер – Хеннес Вайсвайлер.



Голы: Моррисси, 1 – Лаумен, 34.



Послематчевые пенальти реализовали: Болл, Моррисси, Кендалл, Браун – Зилофф, Хайнкес, Кеппель; не реализовали: Ройл (вратарь) – Лаумен (мимо), Мюллер (вратарь).

Фото из архива