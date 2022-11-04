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Руководитель Пентагона: Я верю в то, что Украина вернет Херсон

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До сего момента таких положительных оценок от американцев еще не было

Руководитель Пентагона: Я верю в то, что Украина вернет Херсон

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в четверг, 3 ноября, выразил уверенность в том, что украинские войска могут отвоевать оккупированное россией правобережье Херсонской области, включая административный центр.

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"О вопросе о том, могут ли украинцы вернуть остальную территорию Херсонской области на правобережье Днепра: я, безусловно, верю в то, что они способны это сделать. И самое главное, что украинцы верят в то, что они способны это сделать".

"Мы знаем, что они прибегали к методическим и крайне эффективным усилиям по отвоеванию их суверенной территории. Думаю, они в дальнейшем продолжат давление, пока не установят контроль над территорией на правом берегу реки".

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В статье: война с россией Ллойд Остин
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