Генштаб ВСУ: Приморский край россии готовится к возможным протестам из-за недовольства мобилизацией
А что случилось?
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В российском Владивостоке власти готовятся к возможным протестным всплескам среди местного населения, которое выражает недовольство из-за проведенной мобилизации.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.
"Руководство Приморского края российской федерации вынуждено вводить дополнительные меры безопасности и усиливать полицейский режим. В городе Владивосток власть готовится к возможным протестным проявлениям среди местного населения, которое выражает недовольство из-за проведенных ранее мобилизационных мероприятий и больших потерь представителей региона на войне в Украине".
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