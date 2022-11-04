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Генштаб ВСУ: Приморский край россии готовится к возможным протестам из-за недовольства мобилизацией

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Генштаб ВСУ: Приморский край россии готовится к возможным протестам из-за недовольства мобилизацией

фото из свободных источников

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В российском Владивостоке власти готовятся к возможным протестным всплескам среди местного населения, которое выражает недовольство из-за проведенной мобилизации.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

"Руководство Приморского края российской федерации вынуждено вводить дополнительные меры безопасности и усиливать полицейский режим. В городе Владивосток власть готовится к возможным протестным проявлениям среди местного населения, которое выражает недовольство из-за проведенных ранее мобилизационных мероприятий и больших потерь представителей региона на войне в Украине".

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
facebook.com/GeneralStaff.ua

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