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На Херсонщине снова произошла "бавовна" – детонация длилась два часа

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Хлопок!

На Херсонщине снова произошла "бавовна" – детонация длилась два часа

СТБ

Новина українською

В Херсонской области произошел очередной "хлопок". Об этом сообщил глава Олешковского городского совета Евгений Рыщук.

"Сегодня ночью была "отработка" по гостиничному комплексу "Золотой Фазан" вблизи села Раденск Олешковского района Херсонской области, зафиксировано попадание, в течение двух часов была детонация, информации о количестве пораженной техники и личного состава пока не получено, местное население близко не подпускают, по предварительным свидетельствам комплекс разрушен полностью".

В Херсоне остаются регулярные подразделения российских военных, переодетые в гражданскую одежду. Они продолжают заселяться не только в областном центре, но и в других населенных пунктах в дома выехавших людей. Рашисты делают это для того, чтобы создать картинку, где ВСУ якобы открывают огонь по гражданским.

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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/evhen_rischuk

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