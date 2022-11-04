Kalush Orchestra и The Hardkiss выпустили новые треки на тему войны

Украинская группа Kalush Orchestra записала общий трек с известным польским рэпером Szpaku, который получил название Nasze Domy (с польского – "Наши дома"). Песню посвятили храброй борьбе украинцев и помощи поляков, поддерживающих соседей в стремлении воевать за добро.

"Польский и украинский народы испытали схожие времена борьбы. Поэтому в основе песни лежат настоящие чувства. Мы знаем, что такое бороться за свой кусок земли, потому что мы не гости на этой планете. Мы – хозяева, которые хотят, чтобы в окне каждого дома сиял свет тепла и мира. Слава Украине".

Также сегодня, 4 ноября, украинская рок-группа The Hardkiss презентовала новую песню, которая получила название Маяк. Композиция коллектива получилась очень чувственной, поскольку сегодня, в это сложное время для всех украинцев, каждый из нас является маяком.