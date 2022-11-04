путин подписал закон, легализующий призыв зэков во время мобилизации
Не страна, а сплошная хтонь
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент российской федерации владимир путин подписал закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений, а также позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации.
Речь идет о неснятой или непогашенной судимости за некоторые тяжкие преступления.
Также путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим.
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Источник:риа
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