путин подписал закон, легализующий призыв зэков во время мобилизации

Президент российской федерации владимир путин подписал закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений, а также позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации.

Речь идет о неснятой или непогашенной судимости за некоторые тяжкие преступления.

Также путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим.