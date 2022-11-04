Зеленский подписал петицию против деятельности российских актеров в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию по поводу запрета творческой деятельности граждан страны-агрессора России в Украине.

Об этом говорится на сайте ОП.

"В соответствии со статьей 40 Конституции Украины и статьей 23-1 Закона Украины Об обращениях граждан мною рассмотрено размещенное на веб-сайте Официальное интернет-представительство Президента Украины - электронную петицию. А. С. Клименко Запретить гражданам России осуществлять творческую профессиональную деятельность в Украине, которую поддержали более 25 тысяч человек", – заявил президент.

Он поблагодарил всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию.

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"Русская культура активно используется пропагандистской машиной государства-агрессора, которое совершает открытую широкомасштабную военную агрессию против Украины, преступления против человечности. И нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от российского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские нарративы", - говорится в тексте петиции.

Также президент отметил, что в целях защиты интересов и национального культурного пространства им направлена ​​петиция премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

"... с просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать поднятые в ней вопросы, принять надлежащие меры реагирования и о результатах проинформировать автора петиции", - говорится в ответе Зеленского.