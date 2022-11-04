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Лукашенко заявил, что не планирует отправлять военных РБ в Украину

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Пока что так говорит на камеру

Лукашенко заявил, что не планирует отправлять военных РБ в Украину

фото из свободных источников

Новина українською

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что у него нет планов отправлять военнослужащих РБ воевать в Украину.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Сегодня кричат: "Лукашенко хочет отправить в Украину своих военнослужащих!" Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет", - сказал "президент", захвативший власть в Беларуси.

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В статье: Александр Лукашенко война с россией
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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
04.11.2022 в 16:51
Бульбашу луке нельзя верить. Оно ещё и патякает что-то, сам висит на волоске
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