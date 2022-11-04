Лукашенко заявил, что не планирует отправлять военных РБ в Украину
Пока что так говорит на камеру
фото из свободных источников
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что у него нет планов отправлять военнослужащих РБ воевать в Украину.
Об этом сообщает БЕЛТА.
"Сегодня кричат: "Лукашенко хочет отправить в Украину своих военнослужащих!" Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет", - сказал "президент", захвативший власть в Беларуси.
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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
04.11.2022 в 16:51
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