Андриюк: Суд отправил финдиректора УАФ под домашний арест на два месяца
Она некоторое время находилась в розыске
t.me/AndriyuKK
Голосеевский районный суд Киева рассматривает ходатайство следствия о применении мер пресечения подозреваемым в хищении средств УАФ (ФФУ) генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому и финансовому директору УАФ Евгении Сагайдак.
Как пишет журналист Константин Андриюк, Евгения Сагайдак с 28 октября находилась в розыске, однако сегодня находилась в зале суда.
Накануне рассмотрения ходатайства по избранию меры пресечения Записоцкому она вышла на связь и сообщила суду, что примет участие в судебном заседании.
В итоге, в качестве меры пресечения в отношении Сагайдак суд принял решение о двух месяцах домашнего ареста.
Напомним, что двумя днями ранее генеральной прокуратуре было отказано в прошении взять под стражу генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому, который также проходит по этому делу. Вместо этого было принято решение о изъятии у Записоцкого паспорта.
Напомним, что 18 октября во время пересечения границы на пропускном пункте Рава-Русская Юрию Записоцкому было вручено подозрение.
Записоцкий и некоторые другие работники Украинской ассоциации футбола проходят в ряде уголовных производств как свидетели или подозреваемые.
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