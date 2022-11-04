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Андриюк: Суд отправил финдиректора УАФ под домашний арест на два месяца

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Она некоторое время находилась в розыске

Андриюк: Суд отправил финдиректора УАФ под домашний арест на два месяца

t.me/AndriyuKK

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Голосеевский районный суд Киева рассматривает ходатайство следствия о применении мер пресечения подозреваемым в хищении средств УАФ (ФФУ) генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому и финансовому директору УАФ Евгении Сагайдак.

Как пишет журналист Константин Андриюк, Евгения Сагайдак с 28 октября находилась в розыске, однако сегодня находилась в зале суда.

Накануне рассмотрения ходатайства по избранию меры пресечения Записоцкому она вышла на связь и сообщила суду, что примет участие в судебном заседании.

В итоге, в качестве меры пресечения в отношении Сагайдак суд принял решение о двух месяцах домашнего ареста.

Напомним, что двумя днями ранее генеральной прокуратуре было отказано в прошении взять под стражу генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому, который также проходит по этому делу. Вместо этого было принято решение о изъятии у Записоцкого паспорта.

Напомним, что 18 октября во время пересечения границы на пропускном пункте Рава-Русская Юрию Записоцкому было вручено подозрение.

Записоцкий и некоторые другие работники Украинской ассоциации футбола проходят в ряде уголовных производств как свидетели или подозреваемые.

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В статье: Юрий Записоцкий УАФ
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