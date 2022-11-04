  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Резников: Украина получит от партнеров системы Hawk, NASAMS, Crotale, системы борьбы с вражескими БПЛА
В тренде

Резников: Украина получит от партнеров системы Hawk, NASAMS, Crotale, системы борьбы с вражескими БПЛА

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

США готовят новый пакет военной помощи Украине

Резников: Украина получит от партнеров системы Hawk, NASAMS, Crotale, системы борьбы с вражескими БПЛА

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Соединенные Штаты в пятницу должны объявить о новом пакете военной помощи для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр Алексей Резников сказал на онлайн-брифинге в пятницу.

"После моего визита в Брюссель, где проходило заседание в формате Рамштайн по инициативе США, а потом был министериум стран НАТО, все услышали меня о том, что у нас приоритетом номер один является противовоздушная, противоракетная оборона. Это наши партнеры очень хорошо поняли. Сегодня они тоже настроены в первую очередь на усиление именно защиты нашего неба. Это и новые системы Hawk 23. Вы знаете, что немецкие IRIS начали работать. NASAMS уже в дороге с соответственно подготовленными нашими экипажами. Также мы получаем систему Crotale от французских партнеров. Сейчас мы дорабатываем некоторые другие системы от других стран-партнеров", - сказал Резников в медиа центре "Украина" в Одессе в пятницу.

Читайте также50+ проектов. Украина и Чехия договорились о дальнейшей поддержке ВСУ

Он заверил, что также продолжится помощь по поставке Украине боеприпасов, которые необходимы для артиллерии, систем залпового огня.

Резников добавил, что Украина получит системы борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами, а также БПЛА, которые необходимы Украине для разведки и наводки артиллерии.

"Наши партнеры настроены не только на краткосрочную помощь, и даже не только на среднесрочную. На долгосрочные понимания перспектива у них тоже есть. Потому мы обсуждаем сегодня все: хабы по ремонту и восстановлению, создание новых площадок, развитие и заказ у их производителей того оружия, которое необходимо Украине с расчета не на один месяц, не на два, не на три. Потому что все понимают, что даже победа Украины, которая произойдет (надеюсь, что она произойдет в обозримом ближайшем времени), не будет означать, что эта поддержка остановится", - объяснил глава Минобороны.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Алексей Резников
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде