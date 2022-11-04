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ПВО Hawk, танки, БТРы, бронекатера: США объявили о новом пакете помощи Украине

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ПВО Hawk, танки, БТРы, бронекатера: США объявили о новом пакете помощи Украине

фото из свободных источников

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В пятницу, 4 ноября, США объявили, что передадут Украине танки Т-72 и системы противовоздушной обороны Hawk.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

США посылают Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов США. В список вошли:

  • ПВО Hawk;
  • отремонтированные танки Т-72;
  • 250 БТР M1117;
  • 40 бронекатеров;
  • 1100 беспилотников Phoenix Ghost.

Как сообщается, это чешские танки. США и Нидерланды договорились отремонтировать 90 танков Ремонт половины из них покроют США.

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После полномасштабного вторжения России в феврале США направили 18,3 миллиарда долларов военной помощи Украине.

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В статье: война с россией
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