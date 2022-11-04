ПВО Hawk, танки, БТРы, бронекатера: США объявили о новом пакете помощи Украине
Дядя Сэм продолжает делать свое дело
фото из свободных источников
В пятницу, 4 ноября, США объявили, что передадут Украине танки Т-72 и системы противовоздушной обороны Hawk.
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
США посылают Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов США. В список вошли:
- ПВО Hawk;
- отремонтированные танки Т-72;
- 250 БТР M1117;
- 40 бронекатеров;
- 1100 беспилотников Phoenix Ghost.
Как сообщается, это чешские танки. США и Нидерланды договорились отремонтировать 90 танков Ремонт половины из них покроют США.
После полномасштабного вторжения России в феврале США направили 18,3 миллиарда долларов военной помощи Украине.
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