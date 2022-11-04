Голая Пристань, Мелитополь, Энергодар. Россияне продолжают умирать в Украине - сводка Генштаба ВСУ за 4 ноября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 4 ноября.

Идут двести пятьдесят четвертые сутки, как Украинская нация противостоит российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили 2 обстрела из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали населённые пункты Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и ударных БпЛА, такие действия возможны и с территории республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, в районе Тимоновичей Черниговской области;

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Амбарное, Бологовка, Стельмаховка, Волчанские Хутора, Глубокое, Двуречная, Зеленое, Гатище и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новоегоровка, Северск, Верхнекаменское, Медвежье и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Белогоровки, Бахмута, Андреевки, Клещиевки и Иванграда;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка;

на Новопавловском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Времовка и Большая Новоселка;

на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Полтавки, Гуляйполя, Железнодорожного, Гуляйпольского, Дорожнянки, Новоандреевки и Ольговского.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения. Непосредственно от огня российской реактивной и ствольной артиллерии пострадали населенные пункты Трифоновка Херсонской области и Никополь.

Оккупанты продолжают умирать в Украине. Подтверждена информация о потерях противника в результате огневого поражения по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области. По имеющейся информации, 18 российских захватчиков уничтожены и 2 ранены.

Также, 2 ноября текущего года, в районе города Энергодар Запорожской области, уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами, а около 20 военнослужащих противника получили ранения разной степени тяжести.

3 ноября, в городе Мелитополь, было нанесено огневое поражение по пункту управления противника, расположенному в здании промышленной зоны. Как результат, около 50 захватчиков ранены и уничтожены до 10 единиц военной техники. Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах.

По имеющейся информации, в населенном пункте Каменка Запорожской области противник переместил личный состав своих подразделений, свернул блокпосты и комендатуру.

Отмечается низкий уровень морально-психологического состояния личного состава находящихся в Запорожской области вражеских подразделений. Это последствия неудовлетворительных условий содержания, плохой экипировки, постоянной задержки и неполных выплат денежного довольствия, а также пренебрежительного отношения военного руководства к подчиненным.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу четыре удара. Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА "Shahed-136".

Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили пункт управления врага, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и ряд других важных военных объектов противника.