СБУ арестовала имущество президента Мотор Сичи Богуслаева на почти 1 млрд гривен
Речь идет о средствах в гривневом эквиваленте, а также транспортных средствах и недвижимости
СБУ
Имущество президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на почти миллиард гривен было арестовано.
Об этом сообщает СБУ.
"Наложен арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, подозреваемых в работе на агрессора", - говорится в сообщении.
Общая сумма арестованных активов составляет около 1 млрд гривен. По словам СБУ, речь идет о средствах в гривневом эквиваленте, а также транспортных средствах и недвижимости обоих фигурантов. Также СБУ установили, что руководитель "Мотор Сичи" является акционером банка, которому принадлежит 100% корпоративных прав еще одного финучреждения - ПАО "Мотор Банк". Также разоблачена причастность высокопоставленного чиновника к коммерческой деятельности нескольких украинских предприятий, в которых он владеет значительным пакетом акций.
"В связи с этим Служба безопасности предприняла комплексные меры по наложению ареста на соответствующие корпоративные права подозреваемого", - добавили правоохранители.
Вячеслав Богуслаев считает причастным к незаконной поставке оптовых партий украинских авиадвигателей в РФ. Он действовал в сговоре с приближенными к кремлю представителями российской корпорации "Ростех", являющейся одним из главных производителей вооружений для ВС РФ. Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов, которые массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину.
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