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Резников: В Украине налажено производство снарядов калибра 122 мм и 152 мм

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Производство НАТОвского 155-го калибра мы не налаживаем

Резников: В Украине налажено производство снарядов калибра 122 мм и 152 мм

фото из свободных источников

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Производство снарядов калибра 122 мм и 152 мм налажено силами Укроборонпрома – предприятиями, входящими в его состав.

Об этом Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил во время брифинга в Ukraine Media Center, передает armyinform.

— На сегодняшний день налажено производство снарядов калибра 122-мм и 152-мм и 120-мм мин силами Укроборонпрома и соответственно входящими в его состав предприятиями. Я надеюсь, что в течение нескольких месяцев они реалистично увеличат свои объемы. Обязательства уже есть. Мы уже опробовали их изделия, и они работают и будут работать на поле боя, - отметил Министр обороны Украины.

Также Алексей Резников подчеркнул, что Украина не планирует производить боеприпасы калибра 155 мм для современных артсистем.

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— Пока, по состоянию на сегодняшний день, производство 155-го калибра для современных артиллерийских платформ натовского стандарта мы не налаживаем. Надеемся, что будем получать эту поддержку от партнеров. Но мы с вами имеем одну украинскую артустановку 155 калибра "Богдана". Она прошла первые испытания. У нас есть прямой диалог с производителями. И если и дальше будет происходить развитие этой 155-мм артсистемы, то, соответственно, под нее также будет налажено производство боеприпасов. Пока что снарядов 155 калибра от наших партнеров нам достаточно, — сообщил Алексей Резников.

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В статье: война с россией Алексей Резников
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