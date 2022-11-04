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Будут танки: Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине на 120 млн евро

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Вместе с США Нидерланды поставляют из Чехии 90 модернизированных и капитально отремонтированных танков

Будут танки: Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине на 120 млн евро

фото из свободных источников

Новина українською

В пятницу, 4 ноября, Нидерланды объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него вошли танки.

Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов.

"Нидерланды еще раз поставляют Украине тяжелую военную технику. Общая стоимость пакета составляет 120 млн евро", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 45 млн. евро предназначаются для танков Т-72. Вместе с США Нидерланды поставляют из Чехии 90 модернизированных и капитально отремонтированных танков.

"Ожидается, что Украина получит часть танков уже в следующем месяце. Эти поставки подчеркивают постоянную поддержку Нидерландами и их союзниками самообороны Украины", - заявил министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Министр добавил, что новый пакет военной помощи - важный сигнал для России. По его словам, союзники продолжают объединять усилия по поддержке украинских вооруженных сил в борьбе с агрессивной войной России.

Напомним, что сегодня США объявили о новом пакете помощи. В него вошли танки.

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В статье: война с россией
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