Будут танки: Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине на 120 млн евро
Вместе с США Нидерланды поставляют из Чехии 90 модернизированных и капитально отремонтированных танков
фото из свободных источников
В пятницу, 4 ноября, Нидерланды объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него вошли танки.
Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов.
"Нидерланды еще раз поставляют Украине тяжелую военную технику. Общая стоимость пакета составляет 120 млн евро", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 45 млн. евро предназначаются для танков Т-72. Вместе с США Нидерланды поставляют из Чехии 90 модернизированных и капитально отремонтированных танков.
"Ожидается, что Украина получит часть танков уже в следующем месяце. Эти поставки подчеркивают постоянную поддержку Нидерландами и их союзниками самообороны Украины", - заявил министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Министр добавил, что новый пакет военной помощи - важный сигнал для России. По его словам, союзники продолжают объединять усилия по поддержке украинских вооруженных сил в борьбе с агрессивной войной России.
Напомним, что сегодня США объявили о новом пакете помощи.
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