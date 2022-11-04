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ВСУ уничтожили три комплекса РЭБ российских оккупантов - ВИДЕО

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ВСУ уничтожили три комплекса РЭБ российских оккупантов - ВИДЕО

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Украинские воины уничтожили три комплекса радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

Об этом сообщает Стратком ВСУ.

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Видео опубликовано в соцсетях.

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В статье: война с россией
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