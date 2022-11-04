Зеленский: Россия уже потеряла в Донецкой области больше людей, чем в двух Чеченских войнах

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в войне против Украины Россия уже потеряла только в Донецкой области больше людей и боеприпасов, чем в двух Чеченских войнах.

Об этом Зеленский заявил 4 ноября в своем традиционном видеообращении.

"Наиболее жестокие боевые действия в течение всей недели сосредоточены на Донбассе – это Бахмут и Соледар. Держим наши позиции.

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На этих и некоторых других направлениях в Донецкой области российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, пожалуй, не тратила в двух Чеченских войнах, вместе взятых. Но реальный уровень потерь России скрывается от российского же общества", - сказал президент.

Зеленский добавил, что россияне "скрыли" и мобилизацию и "просто врут людям, что якобы мобилизационное задание выполнено".

"На самом деле в регионах России и на нашей оккупированной территории они продолжают собирать людей на гибель", - констатировал Зеленский.